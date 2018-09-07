​Сегодня в спортивных сооружениях Ярославля стартовала XVII летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России.



Соревнования продлятся до 9 сентября. Участие в них принимают около 600 спортсменов из 16 городов союза: Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Великого Устюга, Иванова, Костромы, Котласа, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Северодвинска, Твери, Сыктывкара, Тихвина, Череповца и Ярославля.



В программу спартакиады включены состязания по восьми видам спорта: баскетбол среди мужских и женских команд, волейбол среди мужских и женских команд, мини-футбол, легкая атлетика, самбо, плавание, шахматы и пулевая стрельба.



– Рад отметить тот факт, что с каждым годом интерес к спартакиаде растет, расширяется география ее участников, увеличивается число спортсменов и команд, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – С 6 по 9 сентября на спортивных площадках нашего города разворачивается очень напряженная борьба. Уверен, что будут не только показаны высокие результаты, но и заложены основы сотрудничества и дружбы между спортсменами и руководителями в сфере физической культуры и спорта городов союза.



Сегодня определились первые победители. В легкоатлетическом манеже закончились бои по самбо. В упорной борьбе представители Ярославля признаны лучшими в командном зачете. Второе место заняла команда Костромы, третье – Череповца.



Церемония награждения состоится в день закрытия спартакиады. Спортсменам будут вручены кубки, медали, дипломы и переходящий Кубок Союза городов Центра и Северо-Запада России.