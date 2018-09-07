​7 сентября в Ярославле прошел семинар по научной деятельности «Технологическое лидерство и коммерциализация инноваций». Руководители департамента инвестиций и промышленности Ярославской области и его подведомственных учреждений, ведущих вузов региона и малых инновационных компаний обсудили ключевые аспекты реализации различных направлений научно-технологического развития, формирования в регионе передовых компетенций, поддержки технического творчества и научной деятельности.



– В условиях экономического уклада нового типа ключевыми факторами роста региональной и национальной экономики являются обеспечение опережающего развития технологий, индустрии передовых знаний и компетенций, создание комплексной инфраструктуры поддержки инновационных разработок во всех областях науки и техники, – сказал, открывая семинар, заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета инвестиционного развития Дмитрий Глушков. – Необходимо выстраивание эффективного и устойчивого взаимодействия между научно-образовательным сообществом, промышленностью, институтами развития и органами власти.



Правительство Ярославской области оказывает инновационным стартап-проектам всестороннюю поддержку и создает необходимые условия для полноценного развития инновационной деятельности.



Так, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства региона осуществляет имущественное, финансовое, юридическое и консультационное сопровождение проектов малых инновационных компаний на всех этапах, Региональный центр инжиниринга оказывает услуги по прототипированию и проектированию технически сложных изделий и узлов. Индустриальные парки предоставляют на комфортных условиях площадки для размещения новых производств.



В регионе идет создание территорий опережающего социально-экономического развития и отраслевых промышленных кластеров, а также промышленных парков и технопарков, на площадках которых возможна локализация наукоемких инновационных производств. Кроме того, Правительство области во взаимодействии с ведущими научно-образовательными организациями занимается созданием Ассоциации технологического развития и Биржи субконтрактов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам. В перспективе это позволит усилить инфраструктуру поддержки инновационной деятельности и повысить уровень технологической готовности малых инновационных компаний.



В целях обеспечения лидерства Ярославской области как региона НТИ и как национального драйвера прорывных технологий при департаменте инвестиций и промышленности области создана постоянно действующая рабочая группа по реализации НТИ на территории региона.



Особое внимание уделяется популяризации и масштабированию успешного опыта малых инновационных компаний, которые уже воспользовались существующими мерами поддержки. В их числе – ООО «НПП «Сатэк Плюс», получатель гранта «Старт» Фонда содействия инновациям.



На сегодняшний день малыми инновационными компаниями региона подано 11 заявок на федеральный конкурс «Развитие НТИ» и 4 заявки на конкурс «Старт НТИ». Молодые изобретатели успешно защищают свои проекты в рамках конкурса «УМНИК» и получают гранты на продвижение результатов научно-изобретательской деятельности.