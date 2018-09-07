​Поздравляю специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником!



Регулирование денежных средств и оборота ценных бумаг выступает ключевым фактором хозяйственной и экономической жизни государства.



Во многом благодаря вашему ответственному подходу к делу обеспечивается ритмичная работа коммерческих организаций и предприятий, бюджетных учреждений, воплощаются важные инвестиционные проекты, реализуется политика, нацеленная на повышение устойчивости национальной экономики. Кропотливый труд ярославских финансистов способствует решению этих задач, помогает укреплению социальной стабильности, уверенному движению региона по пути развития.



Пусть в деятельности вам неизменно сопутствует успех, а жизнь приносит счастье и благополучие!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов