|7 сентября в регионе проходят траурные мероприятия, посвященные погибшей ярославской хоккейной команде «Локомотив».
Губернатор Дмитрий Миронов вместе с председателем Правительства области Дмитрием Степаненко, его заместителем Максимом Авдеевым, президентом ХК «Локомотив» Юрием Яковлевым, родными и близкими хоккеистов, болельщиками посетили Леонтьевское кладбище. Здесь похоронено большинство погибших игроков и членов клуба. Участники церемонии возложили к их могилам венки и цветы. Ровно в полдень митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон провел литию.
Продолжились памятные мероприятия у памятника «Хоккейное братство» рядом с УКРК «Арена-2000. Локомотив».
Сегодня во многих храмах области прошли памятные литургии и панихиды. Также панихида по погибшим состоялась на месте падения самолета Як-40 в 2011 году, возле поселка Туношна. Она прошла на территории мемориального комплекса, открытого спустя год после авиакатастрофы, унесшей жизни 44 человек.
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вчера, 19:00
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