​Восстановительные работы на системе холодного водоснабжения города полностью завершены.



Авария произошла 6 сентября. В результате гидроудара на скважине №1 была повреждена труба и выведен из строя насос. Вследствие этого прекратилась подача воды в заречную часть города, а в центральной части в трубах было зафиксировано пониженное давление.



Чтобы увеличить подачу холодной воды в многоэтажные дома и административные здания города, на скважине №2 в день аварии был оперативно установлен более производительный насос. А на следующий день на скважине №1 заменили насос, вышедший из строя.



Уже вчера с 15.00 благодаря слаженным действиям работников подразделения рыбинского участка ГП ЯО «Северный водоканал» вода поступала во все районы Пошехонья в обычном режиме.