Мэр Рыбинска Денис Добряков посетил избирательные участки, где сегодня проходят выборы депутатов Ярославской областной Думы 7-го созыва и муниципального совета 4-го созыва. Он пообщался с наблюдателями и проверил соблюдение требований безопасности.



Избирательные участки в общественно-культурном центре традиционно в числе самых многолюдных. Жители Центрального района стали приходить на них сразу после открытия. Горожане получают три бюллетеня, которые после заполнения необходимо опустить в автоматизированные комплексы обработки – КОИБы.



Денис Добряков спросил, не возникает ли у людей старшего возраста проблем при обращении с техникой.



– Голосование идет в штатном режиме, никаких сложностей при обращении с комплексами обработки избирательных бюллетеней люди не испытывают, – рассказала главе председатель участковой избирательной комиссии №2613 Алла Носырева. – Начали поступать заявки от граждан на голосование вне помещения УИК. Во второй половине дня комиссией будет организован выезд на дом к маломобильным гражданам, чтобы они смогли сделать свой выбор. Пока более активно старшее поколение, но подтягивается и молодежь.



Мэр города пообщался также с наблюдателями, которые следят за ходом голосования. По словам наблюдателя с избирательного участка №2604 Светланы Беловой, нарушений не зафиксировано, жалоб от избирателей и кандидатов не поступало.



Спокойно проходит голосование и в крупнейшей школе Рыбинска №12. Денис Добряков обратил особое внимание на меры безопасности. Все участки были проверены оперативными службами и служебными собаками, на некоторых объектах провели учения. Помещения оснащены камерами видеонаблюдения. Глава поручил обследовать здание и перед тем, как дети придут на уроки.



– Наша задача – обеспечить законность и правопорядок при проведении выборов. Проведена большая предварительная работа: выделены и проверены помещения для работы избирательных комиссий, организовано необходимое техническое сопровождение, чтобы процесс голосования был безопасным, комфортным и прозрачным, – сказал Денис Добряков.



Он посетил также избирательные участки в СОШ №23, микрорайонах Переборы и Слип.