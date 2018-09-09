​В единый день голосования на избирательных участках Переславля-Залесского голосуют за кандидатов в депутаты регионального парламента и городской Думы.



Накануне исполняющий обязанности главы округа Владимир Волков обратился к переславцам и пригласил принять участие в выборах:



― В воскресенье, 9 сентября, состоятся выборы в Ярославскую областную и Переславль-Залесскую городскую Думу. Воспользуйтесь своим правом, придите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Я надеюсь, что это будет очень взвешенное и правильное решение каждого переславца, потому что мы должны выбрать людей, которые будут работать во благо всех жителей городского округа.



На старте предвыборной кампании борьба за кресло в городскую Думу развернулась нешуточная. В территориальную избирательную комиссию на первом этапе было подано 80 заявлений, но до дня голосования дошли не все претенденты. Сейчас в избирательных бюллетенях – 67 фамилий кандидатов, из которых только 21 получит мандат.



На всех избирательных участках городского округа города Переславля-Залесского установлены КОИБы, которые упростят подсчет итогового голосования. Сделать выбор можно до 20.00.