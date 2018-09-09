​Глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов в единый день голосования побывал на нескольких избирательных участках.



– Утром проголосовал и затем объехал ряд участковых избирательных комиссий, – рассказал Дмитрий Юнусов. – Обстановка на участках прекрасная. У нас сегодня день, насыщенный выборами. В районе жители голосуют не только за кандидатов в депутаты областной Думы. Также выбирают глав Константиновского, Артемьевского и Левобережного поселений, депутатов муниципалитета Тутаева и поселений.



Дмитрий Юнусов отметил, что голосование проходит в штатном режиме, никаких жалоб и нарушений не зафиксировано.



На 12.00 явка в Тутаевском районе составила более 12 процентов, что выше, чем в среднем по области, – 10,61 процента.