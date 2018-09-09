​На 15.00 в Ярославской проголосовало 19,13 процента избирателей. Это 193541 человек.



– В лидерах – Даниловский, Первомайский и Любимский районы, – сообщил секретарь региональной избирательной комиссии Сергей Фефилин. – В целом уровень явки на выборах депутатов Ярославской областной думы сейчас примерно такой же, как и в прошлый раз. Нарушений не зафиксировано. Есть небольшие вопросы: кому-то не принесли приглашение на выборы, кому-то трудно найти свой участок. Все решаем.



Сегодня в регионе идет голосование за кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы, в ряде муниципальных образований – выборы в органы местного самоуправления. Работают 852 избирательных участка, 26 – временные, в больницах и СИЗО.