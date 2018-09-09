​В Рыбинске продолжается голосование за кандидатов в депутаты Ярославской областной Думы и муниципального совета города. На 10 часов явка составила 2,9 процента, на 12 часов – 9,15 процента, на 15 часов – 16,57 процента. Избирательные участки уже посетили 26270 человек.



– Процесс идет в штатном режиме. Процент проголосовавших ниже, чем на выборах федерального уровня, но это устойчивая тенденция на протяжении нескольких лет, – отметила председатель Волжской территориальной избирательной комиссии Алла Качалова. – Ни одного письменного обращения по поводу нарушений избирательного процесса в ТИК не поступало. Есть обращения от граждан на уровне участковых избирательных комиссий. Так, на одном из участков был размещен плакат, на котором не указана информация про одного из кандидатов, участвующих в муниципальных выборах. В течение часа ошибку исправили. Напомню, что на избирательных участках работают общественные наблюдатели.



В Рыбинске работают 106 избирательных участков, 103 из них оснащены электронными считывающими устройствами для подсчета бюллетеней – КОИБами. Проголосовать можно до 20.00.