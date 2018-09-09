|9 сентября жители Ярославского района выбирают не только депутатов областной Думы, но и глав Некрасовского и Курбского сельских поселений, а также депутатов Курбского поселения.
По состоянию на 15.00 явка в районе составила около 21 процента.
– Все избирательные участки в районе открылись вовремя. Процесс голосования идет в штатном режиме, – отметил глава района Николай Золотников. – Никаких нарушений или провокаций не зафиксировано. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем обойдется без инцидентов.
Николай Золотников сообщил: на пост главы Некрасовского поселения претендуют два кандидата, Курбского – три, на 10 депутатских мест в муниципальном совете Курбского поселения – 37 человек.
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