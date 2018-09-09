​Обстановка на избирательных участках региона спокойная и доброжелательная. Такую оценку дал председатель Общественной палаты области Сергей Березкин. Вместе с другими членами мониторинговой группы сегодня он побывал во многих участковых избирательных комиссиях Ярославля.



– Наши коллеги из муниципальных районов побывали на участках на своих территориях. В целом картина выборного дня благоприятная, – сказал Сергей Березкин. – Мы видим стабильную и спокойную работу. Никаких серьезных нарушений не зафиксировано, и это, конечно, очень радует. Явка колеблется: где-то больше, где-то меньше. Голосование продолжается.



Сергей Березкин отметил, что при выстраивании процесса общественного мониторинга был учтен опыт, накопленный во время предыдущих выборов. Он помог грамотно распределить участников наблюдательных групп, учесть моменты, на которые важно обратить особое внимание.



О спокойной обстановке на участках также свидетельствуют результаты работы горячей линии Общественной палаты Ярославской области. Члены мониторинговой группы принимают звонки прямо в ситуационном центре региональной избирательной комиссии.



– Звонков совсем немного. В основном – с просьбами разъяснить те или иные процессы по голосованию. Все обратившиеся получают от наших специалистов исчерпывающую информацию, – добавил Сергей Березкин.