|Глава региональной избирательной комиссии Олег Захаров провел видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных районов и городских округов. Обсудили ход выборов депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва.
В Рыбинске к 15 часам проголосовали 16,59 процента избирателей. Как рассказал председатель городской Общественной палаты Юрий Герасимов, выборы проходят без серьезных нарушений.
– Члены Общественной палаты посетили почти все участки, – отметил Юрий Герасимов. – Серьезных нарушений нет. Из мелких – на одном участке не сняли плакаты, но после обращения этот недочет сразу же исправили. Еще на одном участке человек агитировал за себя. Приехала полиция, сейчас инцидент исчерпан.
В Ростовском районе, сообщил его глава Алексей Константинов, выборы также проходят в штатном режиме. К 15 часам явка составила почти 23 процента.
– Все спокойно, никаких нарушений на этот час не зарегистрировано, – доложил Алексей Константинов.
Избирательные участки в Ярославской области сегодня будут работать до 20.00.
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