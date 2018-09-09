​Глава региональной избирательной комиссии Олег Захаров провел видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных районов и городских округов. Обсудили ход выборов депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва.



В Рыбинске к 15 часам проголосовали 16,59 процента избирателей. Как рассказал председатель городской Общественной палаты Юрий Герасимов, выборы проходят без серьезных нарушений.



– Члены Общественной палаты посетили почти все участки, – отметил Юрий Герасимов. – Серьезных нарушений нет. Из мелких – на одном участке не сняли плакаты, но после обращения этот недочет сразу же исправили. Еще на одном участке человек агитировал за себя. Приехала полиция, сейчас инцидент исчерпан.



В Ростовском районе, сообщил его глава Алексей Константинов, выборы также проходят в штатном режиме. К 15 часам явка составила почти 23 процента.



– Все спокойно, никаких нарушений на этот час не зарегистрировано, – доложил Алексей Константинов.



Избирательные участки в Ярославской области сегодня будут работать до 20.00.