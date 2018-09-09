|На 18.00 в Ярославской области проголосовали 252617 человек. Это 24,95 процента избирателей.
– Цифры примерно такие же, как на предыдущих выборах, – сообщил председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров. – В лидерах по явке – по-прежнему Даниловский, Первомайский и Любимский районы. Серьезных нарушений не зафиксировано. Единственное – на муниципальных выборах в Рыбинске, связанное с информационными плакатами о кандидатах. В течение часа ситуация была урегулирована.
Голосование на избирательных участках региона завершится в 20.00.
Напомним, сегодня проходят выборы депутатов Ярославской областной Думы, в ряде муниципальных образований – выборы в органы местного самоуправления. Работают 852 избирательных участка, 26 – временные, в больницах и СИЗО.
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