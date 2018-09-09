|В 20 часов завершилось голосование на всех избирательных участках региона. Здесь сегодня проходили выборы депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва, а в ряде муниципальных образований – также глав и депутатов органов местного самоуправления.
– Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. После того как будут обработаны все бюллетени и подготовлены документы, их направят в территориальные избирательные комиссии для ввода в ГАС «Выборы», – рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – Результаты начнут поступать уже около десяти часов вечера. Общая картина по одномандатным округам у нас будет готова к полуночи. А к двум часам ночи будут примерные данные по партийным спискам.
По словам Олега Захарова, серьезных нарушений в ходе сегодняшних выборов в регионе не зафиксировано.
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