​С 2019 года в Ярославской области объекты недвижимости подлежат государственной кадастровой оценке. В регионе проводятся проверки для утверждения правильности установленных связей объектов капитального строительства с земельными участками.



– Достоверная и полная информация необходима для повышения качества определения стоимости объектов недвижимости, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Важно понимать, что результаты этой работы будут затрагивать интересы большей части жителей региона, так как необходимы для определения кадастровой стоимости как земельных участков, так и объектов капитального строительства, формирования земельного налога и налога на имущество физических лиц. Без этих данных невозможно совершать сделки купли-продажи, оформлять земельные участки из аренды в собственность, готовить проекты застройки и межевания территории. Напоминаем также, что правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости. Их принимают в ГБУ Ярославской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».



Специалисты Центра кадастровой оценки, рекламы и торгов на основании данных, представленных региональным филиалом ФКП Росреестра, сформировали перечень из 106188 объектов капитального строительства, сведения о расположении которых не имели документального подтверждения.



Работа по утверждению правильности установленных связей объектов капитального строительства с земельными участками в полном объеме выполнена в 12 муниципальных образованиях: в Рыбинске, Ярославле, Переславле-Залесском, в Большесельском, Брейтовском, Любимском, Мышкинском, Некрасовском, Первомайском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском районах. В остальных процесс продолжается.



Уже утверждено расположение более чем 55 тысяч объектов капитального строительства. По 20 тысячам таких объектов привязка к земельному участку не установлена, по 30 тысячам по-прежнему нет необходимой информации. Поэтому всем муниципальным районам рекомендовано активизировать работу по инвентаризации объектов недвижимости.