​На ярославской Аллее космонавтов рядом с Культурно-просветительским центром имени В.В. Терешковой появились две новые звезды. Они открыты в честь Героя Российской Федерации, летчика-космонавта РФ Юрия Маленченко и нашего земляка, родившегося и выросшего в Рыбинске, Героя России Алексея Овчинина.



В торжественной церемонии закладки именных звезд вместе с ними приняли участие заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, директор регионального департамента культуры Ярославской области Марина Васильева, учащиеся ярославских школ.



– Ярославской области космос особенно близок: звездное пространство покорило немало наших земляков, и первая из них – Валентина Терешкова. Мы этим гордимся, – сказал Максим Авдеев. – Наш планетарий – один из лучших в стране, он ведет большую просветительскую работу. Ряд предприятий региона успешно работает для нужд космической отрасли. Сегодня мы воспитываем нашу молодежь в уважении космических традиций региона. И уверен, Ярославская область и впредь будет поставлять кадры для космонавтики и космической промышленности.



Почетную миссию установки звезд выполнили курсанты Ярославского военного училища. Теперь звезд с отпечатками ладоней космонавтов на аллее стало тринадцать.



Юрий Маленченко передал ярославцам добрые пожелания от сотрудников и руководства Центра подготовки космонавтов.



– Мы очень любим Ярославль, ценим его историю, – сказал Юрий Маленченко. – В космонавтике ваши земляки совершили немало важных и славных дел, а эпохальный полет Валентины Терешковой стал прорывным событием мировой истории. Их мужество – хороший пример для молодежи. Поэтому хочу пожелать всем школьникам старательно учиться. Образование формирует человека, дает ему возможность реализовать себя в жизни, что очень важно для развития страны.



Алексей Овчинин, в свою очередь, рассказал, что уже через месяц отправится в свой второй полет на орбиту, в рамках которого запланирован и выход в открытый космос. Впечатлениями от полета он обещал поделиться с ярославцами.



Завершилось торжество в звездном зале Культурно-просветительского центра, где космонавты встретились с воспитанниками клуба «Защитник» и членами отряда юных космонавтов.



Напомним, Аллея космонавтов была открыта 16 июня 2013 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 50-летию полета первой женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Тогда на аллее появились оттиски ее ладони, а также ладоней летчиков-космонавтов, дважды Героев Советского Союза Валерия Быковского и Алексея Леонова.



С тех пор закладка новых именных звезд в честь великих современников стала для ярославцев доброй традицией.



Цель проекта «Аллея космонавтов» – увековечение памяти о героях – покорителях космического пространства, выдающихся деятелях, внесших вклад в развитие космической отрасли нашей страны, посетивших Ярославль и Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой.



Справка



Юрий Маленченко – Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ, первый заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». Совершил шесть полетов в качестве командира транспортного корабля и бортинженера МКС, провел на околоземной орбите более двух лет. В ходе полетов Юрий Иванович произвел шесть выходов в открытый космос, один из которых продлился более шести часов.



Алексей Овчинин, уроженец города Рыбинска Ярославкой области, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ, космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, командир ТПК «Союз ТМА-20М» и бортинженер МКС-47/48. За время работы экипажа МКС-47/48 провел множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).