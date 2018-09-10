​Подписано соглашение о создании регионального комплекса непрерывного педагогического образования – сетевого объединения, в которое вошли департамент образования Ярославской области, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, ярославский Институт развития образования, Ростовский педагогический колледж, Рыбинский профессионально-педагогический колледж, Угличский индустриально-педагогический колледж и Ярославский педагогический колледж.



– Мы объединяем наши силы для подготовки молодых, активных, владеющих многими современными компетенциями педагогов, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – И те направления, которые определены этим соглашением – образовательная, научная и совместная учебно-методическая деятельность, – будут способствовать решению этой задачи.



Также в рамках регионального комплекса непрерывного педагогического образования запланированы создание методических объединений преподавателей по направлениям подготовки и отдельным учебным дисциплинам, открытие базовых кафедр ЯГПУ в педагогических колледжах, проведение совместных научно-методических конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства и создание единой системы профессиональной ориентации школьников на педагогические профессии.



Управлять региональным комплексом будет стратегический комитет, в состав которого войдут представители всех участников соглашения. Возглавит орган директор департамента образования Ярославской области.



– Сегодня мы договорились на примере сегмента подготовки педагогических кадров о принципиально новой модели управления в сфере образования, – подчеркнул ректор Ярославского государственного педагогического университета Михаил Груздев. – Для нас очень важно понимание тех компетентностных дефицитов, которые сегодня есть у педагогов. А инструменты разные – комплекс дает возможность стыковать учебные планы, делать согласованные учебные программы, для того чтобы более комфортным был переход молодого педагога из средней образовательной организации – педколледжа – для продолжения обучения в педагогическом университете. Надеюсь, что региональный комплекс непрерывного педагогического образования станет достаточно эффективным инструментом развития кадрового потенциала Ярославской области.