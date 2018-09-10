​Председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров подвел предварительные итоги выборов депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва.



По данным избиркома, 9 сентября проголосовали 29,28 процента избирателей.



– В целом явка объяснимая, прогнозируемая. Она естественна для Ярославской области и ее электоральных традиций, – сказал Олег Захаров.



Кандидаты, которые прошли в областную Думу по одномандатным избирательным округам, уже известны. Из 25 мандатов 21 получили представители партии «Единая Россия», 4 – КПРФ.



– Между первым и вторым местами в одномандатных округах мы наблюдаем достаточно серьезный разрыв, – отметил Олег Захаров. – Это говорит о том, что вопросов по определению победителей в округах нет. Вполне очевидно, за кого проголосовали избиратели, какой выбор они сделали. Что касается списков, то мы сейчас занимаемся подсчетом и обработкой итогов. Но уже есть предварительные цифры, можно говорить о процентах, которые набрали партии.



Наивысший результат на этих выборах – у «Единой России»: по предварительным подсчетам, за нее проголосовали 38,43 процента избирателей, это 113948 человек. Вторая – КПРФ: 24,03 процента голосов, или 71251 человек.



Также мандаты в областной Думе получат «Справедливая Россия» (10,26 процента голосов, или 30434 человек), ЛДПР (12,97 процента голосов, или 38465 человек) и партия «Коммунисты России» (6,63 процента голосов, или 19658 человек).



Две партии – «Патриоты России» и «Родина» – не преодолели 5-процентный барьер.



Окончательные итоги выборов будут утверждены на заседании избирательной комиссии Ярославской области.



Победители по одномандатным избирательным округам:



округ №1 – Александр Гончаров, 24,17 процента;



округ №2 – Николай Александрычев, 25,59 процента;



округ №3 – Роман Фомичев, 20,65 процента;



округ №4 – Яков Якушев, 26,06 процента;



округ №5 – Эльхан Мардалиев, 23,7 процента;



округ №6 – Александр Воробьев, 23,83 процента;



округ №7 – Илья Тедеев, 28,89 процента;



округ №8 – Андрей Щенников, 22,65 процента;



округ №9 – Василий Бобков, 22,55 процента;



округ №10 – Сергей Якушев, 25,52 процента;



округ №11 – Роман Слонин, 23,71 процента;



округ №12 – Сергей Борисов, 27,94 процента;



округ №13 – Лариса Ушакова, 26,44 процента;



округ №14 – Шакир Абдуллаев, 22,9 процента;



округ №15 – Владимир Денисов, 21,39 процента;



округ №16 – Илья Круглов, 37,54 процента;



округ №17 – Константин Гриднев, 34,66 процента;



округ №18 – Алексей Константинов, 29,64 процента;



округ №19 – Юрий Филимендиков, 39,32 процента;



округ №20 – Алексей Калганов, 30,93 процента;



округ №21 – Алексей Макаров, 31,46 процента;



округ №22 – Александр Тарасенков, 41,1 процента;



округ №23 – Тигран Казарян, 46,25 процента;



округ №24 – Николай Бирук, 33,5 процента;



Округ №25 – Михаил Никешин, 29,55 процента.