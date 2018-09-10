​Отсутствие серьезных жалоб и нарушений на прошедших выборах – результат слаженной, ответственной и профессиональной работы системы избирательных комиссий региона. Такую оценку по итогам единого дня голосования, 9 сентября, дал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.



Предварительные итоги выборов были сегодня озвучены на пресс-конференции.



– Серьезных замечаний, которые бы могли повлиять на итоги голосования, зафиксировано не было, – подчеркнул Олег Захаров. – Единственное сообщение поступило из Рыбинска: там на муниципальных выборах на избирательном участке обнаружился недостаток информации в отношении одного из кандидатов. В оперативном режиме провели проверку, и ситуация была исправлена.



Олег Захаров добавил, что наблюдатели от партий и кандидатов, представители мониторинговой группы Общественной палаты Ярославской области отмечали грамотную организацию выборного процесса. Были обеспечены доступ на избирательные участки, возможность наблюдать за работой комиссий, а всю самую оперативную информацию можно было узнать в ситуационном центре.



Также Олег Захаров отметил, что серьезным испытанием для облизбиркома стало решение Верховного суда РФ о снятии с выборов одной из партий. Это обстоятельство потребовало от членов УИК в оперативном режиме вычеркнуть соответствующие строки в бюллетенях.



– Всего было изготовлено около двух миллионов бюллетеней. Один миллион – по спискам, один – по одномандатным округам, – сообщил Олег Захаров. – Причем некоторые решения принимались в субботу, непосредственно перед днем голосования. Тем не менее все избирательные комиссии со своей задачей справились. Это пример хорошей, ответственной работы.