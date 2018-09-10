​Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил успехи Ярославской области на совещании 10 сентября, которое прошло в режиме видеосвязи с субъектами страны.



– Опыт Ярославской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования необходимо распространять в других регионах, – сказал Иван Валентик. – Кроме того, Правительством области подготовлен блок предложений для проработки на федеральном уровне, который послужит хорошей базой для совершенствования природопользования и сохранения лесов, а также для решения проблемы утилизации накопленного ущерба прошлых лет.



Было отмечено, что в регионе удалось легализовать оборот древесины и сравнять объемы вырубок с объемами лесовосстановления, максимально включив в этот процесс арендаторов и общественность. Незаконные вырубки сократились более чем в четыре раза, размер причиненного ущерба – почти в пять раз.



При участии арендаторов и волонтеров с начала года на территории лесного фонда ликвидировано 100 больших несанкционированных свалок, вывезено более 2500 кубометров мусора.



Особое внимание уделяется обращению с отходами. С 1 сентября в этой отрасли начал работу региональный оператор, развивается инфраструктура сбора и утилизации ТБО, ведется экологическое просвещение населения. Кроме того, планируется создание комплекса по дроблению строительного мусора, а также участка компостирования органических веществ, входящих в состав твердых коммунальных отходов. Не отвечающие природоохранным требованиям и заполненные полигоны ТКО будут выводиться из эксплуатации.



Одним из вопросов, находящихся на особом контроле Правительства региона, является ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Это «зеленые масла» на территории бывшего сажевого завода и кислогудронные пруды завода им. Менделеева. Работа ведется в том числе в рамках реализации приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», инициатором которого в 2017 году выступила Ярославская область. В числе основных направлений – строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений промышленных предприятий, объектов ЖКХ, ливневых канализаций.



В 2018 году, объявленном Президентом России Годом волонтера, жители региона не только активно принимают участие в многочисленных проектах и акциях, но и вовлечены в природоохранные мероприятия в качестве общественных помощников. В настоящее время институт общественных инспекторов по охране окружающей среды и лесных ресурсов составляет 214 человек. Они осуществляют патрулирование и профилактическую работу с населением вместе с инспекторами.



Также принят закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ярославской области», который позволил консолидировать усилия системы образования, учреждений, организаций в направлении эковоспитания.



На V Всероссийском съезде по охране окружающей среды Ярославская область отмечена дипломом как лидер в номинации «Регионы, проводившие наиболее активную экологическую политику в Год экологии».



– Ярким примером активного вовлечения жителей региона в мероприятия по охране окружающей среды стала работа по формированию концепции новой экологической политики, инициированная губернатором Дмитрием Мироновым, – доложил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В процессе были задействованы 70 специалистов, включенных в пять экспертных групп: «Вода», «Обращение с отходами», «Воздух», «Лес», «Экологическое просвещение». Они выработали предложения, около 200 из которых легли в основу документа. После технической доработки концепция будет утверждена постановлением Правительства Ярославской области, а вошедшие в нее мероприятия включены в региональные программы и учтены при формировании бюджета на следующие три года.



Роман Колесов добавил, что процесс создания концепции новой экологической политики позволил не только обозначить новые векторы в обеспечении экологической безопасности региона, но и синхронизировать усилия всех органов власти и общественности в данном направлении.