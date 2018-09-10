|С начала года мобильные центры занятости предоставили населению региона уже 325 услуг. За весь 2017 год их было оказано 329.
– Мобильные центры позволяют сделать услуги органов занятости доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов, – отметила директор департамента службы занятости Ярославской области Лаура Зудина. – Специалисты на месте выполняют все процедуры, оформляют необходимые документы, проводят консультации. Эта работа востребована, и мы намерены чаще выезжать в районы, чтобы предоставлять гражданам самую актуальную информацию.
На сегодняшний день в Ярославской области работает 11 мобильных центров. Они обслуживают жителей Ярославского, Рыбинского Переславского, Тутаевского, Даниловского, Ростовского, Угличского, Некрасовского, Мышкинского, Гаврилов-Ямского и Первомайского районов.
Каждый из мобильных центров рассчитан на одновременный прием двух человек, оборудован системой автономного питания и предназначен для ведения полноценного приема населения.
Особое внимание в работе центров уделяется информированию о положении на рынке труда, профориентации граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Прежде всего это молодежь, инвалиды, жители отдаленных районов, а также граждане, находящиеся под угрозой увольнения, и люди пожилого возраста.
График работы мобильных центров занятости можно уточнить на сайте департамента службы занятости населения Ярославской области, а также в органах местного самоуправления.
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