​В новом учебном году в школах Ярославской области запланирована реализация проектов «Школьный спорт. 76» и «Школа открытий. 76».



– Эти проекты направлены на модернизацию материально-технического оснащения учебных учреждений, – рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Чтобы дети могли всесторонне развиваться, будут закуплены спортинвентарь и лабораторное оборудование.



В рамках проекта «Школьный спорт. 76» новое спортивное оборудование получат 340 образовательных организаций региона. Для ребят приобретут футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, брусья, перекладины, канаты, маты, клюшки и сетки. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 45 миллионов рублей. Планируется, что школы сами выберут необходимое и актуальное именно для них оснащение.



Еще 41 миллион рублей предназначен для проекта «Школа открытий. 76». Средства пойдут на современное оборудование для развития навыков моделирования, в том числе и компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в области естественно-математических дисциплин. Высокотехнологичные комплекты предназначены для поэтапного формирования навыков, от первичного знакомства до реализации учебных исследований в области биологии и экологии, физической географии, химии, физики и техники.



В перечне оборудования – цифровая лаборатория для экологического мониторинга, цифровые микроскопы, наборы для анализа почвы и биоанализа воды, школьная метеостанция, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехнике и многое другое.



Планируется, что такими комплектами будут оснащены семь опорных школ региона и две проектные лаборатории. Кроме того, для педагогов будут организованы курсы по использованию нового оборудования в учебном процессе.