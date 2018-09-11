​Ярославль вошел в первую десятку популярных городов России для путешествий на осенние выходные.



Рейтинг подготовлен сервисом «Tvil.ru» на основе анализа бронирования отелей и апартаментов на выходные дни в период с 1 сентября по 31 октября. При этом средняя стоимость проживания в Ярославле составляет 2,4 тысячи рублей в сутки.



– В межсезонье Ярославль остается востребованным туристическим направлением, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – При этом туристическая инфраструктура подстраивается под потребности сезона и формирует оптимальные предложения, конкурентоспособные на рынке и качественные по содержанию и сервису. Сегодня областной центр предлагает интересные экскурсионные и культурные программы, разнообразные гастрономические впечатления.



Лидеры рейтинга – Санкт-Петербург, Сочи, Ялта.