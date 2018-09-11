|Ярославль вошел в первую десятку популярных городов России для путешествий на осенние выходные.
Рейтинг подготовлен сервисом «Tvil.ru» на основе анализа бронирования отелей и апартаментов на выходные дни в период с 1 сентября по 31 октября. При этом средняя стоимость проживания в Ярославле составляет 2,4 тысячи рублей в сутки.
– В межсезонье Ярославль остается востребованным туристическим направлением, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – При этом туристическая инфраструктура подстраивается под потребности сезона и формирует оптимальные предложения, конкурентоспособные на рынке и качественные по содержанию и сервису. Сегодня областной центр предлагает интересные экскурсионные и культурные программы, разнообразные гастрономические впечатления.
Лидеры рейтинга – Санкт-Петербург, Сочи, Ялта.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:15
20 просмотров
2018.09.11 Дмитрий Миронов выступил на круглом столе руководителей регионов России и Китая на IV Восточном экономическом форуме 2018.09.11 В Ярославле продолжается замена лифтового оборудования2018.09.11 Строительство в Ярославле Хуадянь-Тенинской котельной названо одним из ярких примеров российско-китайского сотрудничества 2018.09.11 Началась отгрузка оборудования для строительства новой угольной котельной в селе Мокеиха 2018.09.11 В лесном массиве на улице Маяковского в Ярославле для устранение неприятного запаха проведено дополнительное изъятие грунта