​В рамках IV Восточного экономического форума, открывшегося сегодня во Владивостоке, между ПАО «КамАЗ» и ведущей промышленной компанией в КНР по производству дизельных двигателей «Вейчай» подписано соглашение о создании совместного предприятия на территории моторного завода в Тутаеве. Там будет организовано производство индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров и мощностью от 520 до 2000 кВт.



– Этот масштабный проект имеет большую значимость для российско-китайского партнерства. Предусмотрены не только производство, расширение продуктовой линейки и продажа двигателей, но и сервисное обслуживание и ремонт продукции и компонентов, – прокомментировал важность соглашения губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Инвестиции в совместное предприятие только на первом этапе составят порядка 800 миллионов рублей. Важно, что запуск нового производства увеличит поступления в бюджет региона, и это позволит решать важные социальные задачи.



Первые двигатели планируется выпустить и реализовать уже в этом году. Продукция совместного предприятия будет соответствовать новейшим экологическим стандартам «Stage IIIА». Предполагается, что основными потребителями станут страны СНГ и Таможенного союза Евразийского экономического союза. Это Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.



– Мы рады возможности совместно с компанией «Вейчай», одним из лидеров в области исследований, разработки, производства и продаж дизельных и газовых двигателей, организовать современное, гибкое и востребованное производство, аналогов которому нет в России, – отметил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. – Сегодня мы активно работаем над развитием продуктовой линейки, дополняя ее высокотехнологичными моделями. Новый продукт необходим для многих отраслей, в частности, для судостроения и локомотивостроения, для дизельных и газовых электрогенераторов, а также для большегрузной спецтехники.



Сергей Когогин добавил, что при выходе на планируемые мощности совместное предприятие позволит создать порядка 160 новых рабочих мест.