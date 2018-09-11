​Органы ЗАГС региона готовятся к работе в федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», которая будет запущена с 1 октября. В электронную форму планируется перевести все актовые записи, составленные с 1926 года.



– Создание единой государственной базы данных ЗАГС значительно упростит для граждан получение соответствующих госуслуг, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – У людей появится возможность получить документы, подтверждающие факты государственной регистрации актов гражданского состояния, по месту обращения в орган ЗАГС – без направления запроса в другой субъект РФ, как было ранее.



В Ярославской области к системе будут подключены 24 органа ЗАГС. Произведенные ими тестовые выгрузки электронных записей актов гражданского состояния к настоящему времени превысили плановый показатель более чем в два раза.



– Все органы ЗАГС региона оснащены новой специальной компьютерной техникой, предназначенной для работы в Федеральной государственной информационной системе, – рассказала начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области Ирина Колобова. – Специалисты подразделений прошли комплексное обучение работе в новом программном обеспечении. Практически в ежедневном режиме проводится тестирование системы, в котором принимают участие сотрудники всех органов ЗАГС региона.



Федеральным законодательством определено, что перевод в электронную форму актовых книг должен быть завершен не позднее 31 декабря 2020 года.