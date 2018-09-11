​Делегация Ярославской области, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители некоммерческих организаций, приняла участие во всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей» в Челябинске.



Ярославцы продемонстрировали социальные практики в вопросах обеспечения семейного и детского благополучия. В их числе – проекты «Модель сопровождения семей с детьми на основе технологии раннего выявления семейного неблагополучия», «Развитие системы социально-психологической поддержки молодых семей и их социально значимых инициатив», «НЕигра!» – школа семейного театра как форма социальной и психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инициатива «Семейный круг», направленная на поддержку приемных, многодетных семей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.



Опыт региона оказался интересен другим субъектам РФ, а представленные проекты и технологии получили высокую оценку экспертного сообщества.



Программа выставки включала более 100 мероприятий различного формата: стратегические сессии, мероприятия на выставочных интерактивных площадках регионов партнерских организаций фонда. Работали клубы профессионального мастерства, лаборатории социальных инициатив, дискуссионные площадки, программы для детей и родителей.



В выставке приняли участие 68 субъектов страны.