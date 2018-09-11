|Делегация Ярославской области, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, руководители некоммерческих организаций, приняла участие во всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей» в Челябинске.
Ярославцы продемонстрировали социальные практики в вопросах обеспечения семейного и детского благополучия. В их числе – проекты «Модель сопровождения семей с детьми на основе технологии раннего выявления семейного неблагополучия», «Развитие системы социально-психологической поддержки молодых семей и их социально значимых инициатив», «НЕигра!» – школа семейного театра как форма социальной и психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инициатива «Семейный круг», направленная на поддержку приемных, многодетных семей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
Опыт региона оказался интересен другим субъектам РФ, а представленные проекты и технологии получили высокую оценку экспертного сообщества.
Программа выставки включала более 100 мероприятий различного формата: стратегические сессии, мероприятия на выставочных интерактивных площадках регионов партнерских организаций фонда. Работали клубы профессионального мастерства, лаборатории социальных инициатив, дискуссионные площадки, программы для детей и родителей.
В выставке приняли участие 68 субъектов страны.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
25 просмотров
2018.09.11 Дмитрий Миронов выступил на круглом столе руководителей регионов России и Китая на IV Восточном экономическом форуме 2018.09.11 В Ярославле продолжается замена лифтового оборудования2018.09.11 Строительство в Ярославле Хуадянь-Тенинской котельной названо одним из ярких примеров российско-китайского сотрудничества 2018.09.11 Началась отгрузка оборудования для строительства новой угольной котельной в селе Мокеиха 2018.09.11 В лесном массиве на улице Маяковского в Ярославле для устранение неприятного запаха проведено дополнительное изъятие грунта