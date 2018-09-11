​11 сентября на территории лесного массива на улице Маяковского в Ярославле в районе детского сада №52 повторно проведены мероприятия по ликвидации последствий разлива химических отходов. Загрязненный грунт изъят, проведена нейтрализация почвы инертным материалом.



– После завершения работ в целях обеспечения контроля за экологической безопасностью населения сотрудники ярославского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» взяли пробы почвы для проведения анализа, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Результаты будут готовы в течение 10 дней.



В августе после получения от граждан сообщений о разливе в лесном массиве вещества с неприятным запахом администрация Заволжского района города организовала работы по изъятию загрязненного грунта. Однако повторное обследование территории, проведенное сотрудниками регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, показало, что принятых мер недостаточно – запах сохранился. С учетом того, что объект загрязнения находится на границе областного центра и Ярославского МР, поручения по урегулированию ситуации были даны и городской, и районной администрации.



Управление Роспотребнадзора провело исследования воздуха в помещениях и на территории детского сада №52. Превышений предельно допустимых для жилой зоны концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.



По факту загрязнения лесного массива возбуждено дело об административном правонарушении, устанавливаются лица, причастные к сливу вещества. Изъятый грунт до завершения расследования временно складирован на специально выделенной площадке. В дальнейшем предусмотрена его утилизация.