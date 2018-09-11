​В Барнауле началась отгрузка оборудования для строительства новой угольной котельной в селе Мокеиха Некоузского района.



– В течение недели часть комплектующих уже поступит на подготовленную для монтажа площадку, – рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Сергей Колесников. – Речь идет об основаниях котлов, топках, циклонах, скиповых подъемниках и дымососах. Все работы завод-изготовитель ведет в рамках своих обязательств, а новое оборудование соответствует стандартам качества.



Накануне отправки в Барнауле побывали представители администрации Некоузского района и специалисты компании АО «Яркоммунсервис», обслуживающей котельную в селе Мокеиха. Цель поездки – контроль за соблюдением графика работ и проверка готовности первой части оборудования к отправке в Ярославскую область.



Вопрос теплоснабжения в Мокеихе по поручению губернатора Дмитрия Миронова находится в зоне особого внимания, так как ранее здесь возникали проблемы.



Осенне-зимний сезон 2018 – 2019 годов село начнет с использования мощностей старой котельной, работающей на торфе. Топливом она обеспечена. Новый объект – современный, модульный, работающий на угле – планируется ввести в октябре. Монтаж будет проводить бригада специалистов завода-изготовителя.