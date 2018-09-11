​Взаимодействие регионов России и Китая является важной частью работы по укреплению межгосударственных отношений. Об этом сегодня заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками круглого стола, прошедшего во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума. Мероприятие организовано Межрегиональным советом Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем российской части которого выступает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



– Взаимодействие регионов является важной составляющей частью всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая, укрепляет межгосударственные отношения, – сказал Владимир Путин. – Мы с председателем КНР Си Цзиньпином поддерживали и, безусловно, будем и дальше поддерживать активизирующиеся контакты регионов. Это касается и инициативы проведения Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества. Хотел бы от души пожелать всем вам дальнейшей успешной работы и реализации всех намеченных планов.



Как отметил в своем выступлении Дмитрий Миронов, в рамках первого дня работы форума состоялся обмен мнениями между руководителями регионов России и Китая. Все представители стран, принявших участие в обсуждении, по его словам, высказались за продолжение расширения сфер взаимодействия и наращивание масштабов сотрудничества.



– Россия и Китай отличаются многообразием регионов, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – На Дальнем Востоке России реализуются мегапроекты: строятся трубопроводы, крупные электрогенерирующие, нефте- и газоперерабатывающие мощности. Создан новый космодром. Развиваются наука и образование. В Центральной России также возлагаются большие надежды на наращивание связей с Китаем. Сегодня здесь уже есть совместные проекты. Ярким примером такой работы в Ярославской области стало строительство парогазовой установки мощностью около пятисот мегаватт с участием крупнейшей китайской корпорации «Хуадянь».



Также на встрече было отмечено, что при поддержке Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития создаются новые, эффективные инструменты сотрудничества. Например, проект «Дакайтаова» (в переводе – «Открой матрешку») успешно помогает российским производителям продуктов питания завоевывать рынок Китая, развивать экспорт несырьевых товаров.



Кроме того, совместно с китайской группой компаний в стране уже открыт первый национальный электронный торговый павильон, позволяющий увеличить объемы экспорта российских товаров. В этом месяце в Харбине начинает свою деятельность Российско-Китайский юаневый инвестиционный фонд с капиталом около 5 миллиардов юаней. В Иркутске формируется Центр подготовки региональных руководителей РФ по сотрудничеству с китайскими партнерами.