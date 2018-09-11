​В Ярославле в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов продолжается замена лифтового оборудования.



Подрядная организация «Трансэнерго» ведет работы в Дзержинском и Заволжском районах, в процессе обновления находятся 38 подъемников.



В доме №68 по Ленинградскому проспекту к замене лифтового оборудования рабочие приступили в конце августа.



– Здесь шесть лифтов, по одному в каждом подъезде, работы ведутся одновременно во всех. Оборудование поставляется вовремя, простоев и перебоев в процессе нет, – рассказал менеджер проекта подрядной организации Виктор Тощев. – За почти две недели здесь выполнили более 80 процентов всего запланированного объема: заменены оборудование в шахтах, подъемный механизм, электрика. На очереди замена кабин, пусконаладка и испытания. Полагаю, в течение трех-четырех недель данный объект будет запущен в эксплуатацию.



Дом построен в 1992 году. С этого времени полностью оборудование ни разу не менялось. Лифты могли представлять опасность для людей, поскольку отслужили нормативный срок, установленный техническим регламентом Таможенного союза. Согласно ему все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года.



38 лифтов – это первый этап исполнения плана замены лифтового оборудования в 2018 году. По данным ООО «Трансэнерго», на втором этапе будет заменено еще 100 лифтов, очередная партия подъемников поступит в Ярославль в конце сентября.