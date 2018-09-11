​11 сентября на площадке IV Восточного экономического форума, открывшегося сегодня во Владивостоке, Дмитрий Миронов принял участие в круглом столе руководителей регионов России и Китая. Мероприятие организовано Межрегиональным советом Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, председателем российской части которого является губернатор Ярославской области.



В соответствии с договоренностью, достигнутой ранее Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, этот и следующий годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. В рамках реализации этой инициативы представители делегаций России и Китая, в числе которых также были председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и первый секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй, на сегодняшней встрече обсудили уже реализуемые проекты, поделились планами.



– В настоящее время совет сосредоточился на формировании конкретных практических инструментов развития межрегионального сотрудничества, – отметил Дмитрий Миронов. – В 2016 году при поддержке организации был создан проект «Открой матрешку». С его помощью многие российские региональные производители продуктов питания уже смогли освоить рынок Китая. Наши соседи, к примеру, имели возможность высоко оценить ярославский шоколад и кофе с нашей фабрики «Собрание». Уверен, в каждом субъекте нашей страны китайские коллеги смогут найти надежных партнеров.



На встрече выступили главы субъектов РФ, которые рассказали о своем опыте межрегионального международного торгово-экономического и культурного сотрудничества. Положительным примером взаимодействия с Ярославской областью назван проект по строительству на ее территории парогазовой установки мощностью около пятисот мегаватт с участием крупнейшей китайской корпорации «Хуадянь».



Как отметил Чжан Цинвэй, необходимо не только развивать существующие связи, но и работать в новых направлениях.



– Мы должны постоянно искать новые формы российско-китайского межрегионального сотрудничества, с тем чтобы у нас были такие флагманские проекты, которые приносили бы пользу народам Российской Федерации и КНР, – сказал Чжан Цинвэй. – Необходимо прилагать дополнительные усилия для того, чтобы поддерживать промышленность, науку и технику, сферу переработки ресурсов. Наша задача – сформировать оптимальную и удобную правовую инвестиционную среду. Также необходимо укрепить гуманитарные, образовательные, культурные, спортивные связи, улучшить взаимодействие в сфере здравоохранения.



На встрече было отмечено: повышение эффективности партнерских отношений между странами напрямую зависит от профессионализма людей, ответственных за это направление. А потому было принято решение о создании центра подготовки российских региональных руководителей по сотрудничеству с китайскими партнерами.



Штаб-квартира данного центра будет располагаться в Иркутске. Планируется, что она начнет работу до конца этого года и обеспечит региональных лидеров необходимой информацией в сфере российско-китайского сотрудничества.



Справка



Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран в целях укрепления взаимного партнерства. Комитет поддерживает большое количество российско-китайских проектов и инициатив, оказывает им содействие в поиске потенциальных партнеров.



Рабочими органами национальных частей комитета являются 16 советов. Межрегиональный совет создан в ноябре 2014 года как инструмент развития отношений России и Китая. Сегодня в состав совета входят руководители 69 регионов России и 10 провинций и городов КНР. Председателем российской части совета является губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председателем китайской части совета – секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.



Основной задачей совета является создание практических инструментов развития сотрудничества регионов России и Китая. На сегодняшний день при поддержке совета уже создана и успешно функционирует первая китайская электронная торговая платформа со 100-процентным российским капиталом «Dakaitaowa.com», позволяющая российским производителям увеличить экспорт продуктов питания в КНР.