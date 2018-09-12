​Ярославские специалисты получили возможность стажировки в одной из лучших детских клиник Москвы – в детской городской больнице имени Башляевой. Соответствующие договоренности с ее руководством достигнуты департаментом здравоохранения и фармации региона.



Перенимать опыт в столичную клинику приехали реаниматологи и неонатологи Ярославского перинатального центра и детские хирурги и нейрохирурги детской областной больницы. Все лучшие практики, которые используют московские коллеги, теперь будут применяться и в этих лечебных учреждениях.



Ярославских специалистов в Москве посетили член совета Федерального Собрания Игорь Каграманян и директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.



– Это очень важный проект, – отметил Игорь Каграманян. – Качество медицинской помощи напрямую определяется квалификацией наших докторов. Ярославские врачи традиционно отличаются высоким профессионализмом, но успешная медицинская деятельность предусматривает постоянную работу над повышением квалификации. Детская больница имени Башляевой – одна из лучших в стране, и важно познакомиться с принципом организации такого сложного многопрофильного учреждения.



Больница имени Башляевой начала свою историю в 1984 году. Сейчас это один из крупнейших в Москве детских стационаров, рассчитанный на 810 коек, где оказывается экстренная специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь детям с хирургической и инфекционно-соматической патологиями – как неотложная, так и плановая. Кроме того, в структуре медучреждения – один из крупнейших в Москве реанимационных блоков на 36 коек, консультативно-диагностическое поликлиническое отделение на 13300 посещений в год. Особой гордостью больницы является травматологический пункт на 45 тысяч посещений в год. В основе его работы – максимальная автоматизация процесса.



– Я думаю, что этот проект – только начало нашего тесного сотрудничества, – сообщил Руслан Саитгареев. – Приятно, что московские коллеги отметили высокий уровень компетенции ярославских медиков, и в ближайшее время мы их ждем в нашем регионе.



– Для нас эта поездка – хорошая возможность расширить свои горизонты, – поделилась врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Мария Анфиногенова. – Есть чему поучиться и есть что рассказать московским коллегам. Например, нам очень интересен опыт работы с детьми с редкими генетическими заболеваниями. Столичных медиков интересуют наши практики работы с малышами с экстремально низкой массой тела. Этот опыт, бесспорно, полезен всем. Все во благо наших пациентов.