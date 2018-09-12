​Заместитель губернатора Андрей Шабалин провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. В работе принял участие главный федеральный инспектор по Ярославской области Алексей Володичев.



Собравшиеся обсудили меры, принимаемые Правительством региона для реализации положений Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы. В ходе заседания принято решение включить управление по противодействию коррупции Правительства области в аппарат губернатора области.



– Глава государства рекомендовал руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов страны обеспечить личный контроль за эффективностью работы структур по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссий по координации работы по противодействию коррупции, – сказал Андрей Шабалин.



На заседании подведены итоги декларационной кампании 2018 года по лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Ярославской области. Как отметил начальник управления по противодействию коррупции Правительства области Денис Курицын, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год представлены 1199 лицами. Это 98,5 процента от общего числа. В отношении не представивших необходимые сведения в адрес муниципальных советов, в состав которых они входят, направлены обращения губернатора о досрочном прекращении полномочий таких лиц как депутатов.



Участники совещания рассмотрели вопрос об организации противодействия коррупции в сфере здравоохранения. Отмечено, что департамент здравоохранения и фармации проводит в этом направлении активную и структурированную работу.



– В непосредственном подчинении департамента находятся 72 учреждения здравоохранения. В каждом реализуется антикоррупционная политика, разработаны соответствующие локальные нормативные акты, – сообщил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Ежегодно служащие департамента сдают справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. За 2018 год все главные врачи (65 человек) и государственные служащие (58 человек) представили вышеуказанные сведения в установленные законом сроки.



Ведомством проведено анкетирование в десяти медицинских организациях в целях повышения эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения сотрудников и развитие общественного правосознания в сфере здравоохранения. Результаты планируется рассмотреть на общественном совете при департаменте в 4-м квартале текущего года.



Для обращения граждан по вопросам противодействия коррупции в сфере здравоохранения работает горячая линия по телефону (4852) 40-11-31. Пожаловаться жители региона также могут в Территориальный фонд медицинского страхования Ярославской области по телефону 8-800-350-76-76.



– За семь месяцев 2018 года поступило 19708 обращений от застрахованных лиц. Из них 233 касались вопросов, связанных с лекарственным обращением и взиманием денежных средств за медицинскую помощь по ОМС, – рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Антон Кокин. – Страховые медицинские организации при необходимости по данным обращениям проводят медико-экономическую экспертизу или экспертизу качества медицинской помощи.



В целях реализации принципа пациенто-ориентированности здравоохранения в настоящее время планируется создать информационную систему сопровождения онкологических больных в системе ОМС. Представители страховых медицинских организаций будут осуществлять информационное сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Это позволит своевременно проводить диагностические и лечебные мероприятия и благодаря онлайн-контролю свести к минимуму коррупционные риски.