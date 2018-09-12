|Сотрудники регионального департамента лесного хозяйства провели проверку целевого использования древесины, выделенной гражданам для возведения жилых домов и хозяйственных построек, в Даниловском районе. Обследовано 10 участков, выявлено одно нарушение.
– Такие рейды – одно из направлений легализации оборота древесины, – отметил начальник отдела федерального государственного надзора Александр Гулящих. – В адрес лиц, на земельных участках которых возведенных строений из предоставленной древесины не обнаружено, мы готовим запросы о ее местонахождении. В случае подтверждения факта нецелевого использования направляем претензии для добровольной уплаты неустоек, предусмотренных по договорам купли-продажи древесины для собственных нужд.
Как пояснил Александр Гулящих, типовой формой документа в случае нецелевого использования древесины гражданин обязан выплатить 10-кратный размер за единицу объема лесных ресурсов. Если вопрос не решен в добровольном порядке, неустойка взыскивается через суд.
С января на предмет целевого использования древесины уже проверено 254 из 370 земельных участков, включенных в план на этот год. Выявлено 25 случаев нецелевого использования древесины. Неустойка за нарушение обязательств по договору может достигать 500 тысяч рублей. По каждому факту ведется исковая работа.
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