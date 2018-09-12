​Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов Ярославской области природным и сжиженным газом. Масштабная газификация региона была возобновлена после перезагрузки отношений с «Газпромом», проведенной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



В этом году в под Переславлем проходит строительство межпоселкового газопровода в Купанском, ведутся работы по устройству газораспределительных сетей в селе Новом.



– В этом году Правительство Ярославской области выделило средства при нашем софинансировании, чтобы мы смогли газифицировать все село Новое. Там 224 абонента. К 1 ноября работы будут завершены, – рассказал первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.



Жителям, которые станут потребителями газа, нужно будет получить технические условия в АО «Газпром газораспределение Ярославль», выполнить проекты газового ввода от распределительного газопровода до дома. Эти работы собственники будут проводить за свой счет. Жительница села Надежда Михайловна говорит, что ее и соседей это не пугает:



– Мы будем подключаться обязательно, поскорее бы избавиться от этого угля и дров. Сейчас машина дров стоит 10 тысяч. В сарае все заполнено углем и дровами. Ждем, ждем газ.



Строительство газораспределительных сетей подрядчик должен закончить к началу декабря текущего года. Второй этап газификации села будет заключаться в возведении блочно-модульной газовой котельной. Он запланирован на следующий год.