|Одним из направлений развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов Ярославской области природным и сжиженным газом. Масштабная газификация региона была возобновлена после перезагрузки отношений с «Газпромом», проведенной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
В этом году в под Переславлем проходит строительство межпоселкового газопровода в Купанском, ведутся работы по устройству газораспределительных сетей в селе Новом.
– В этом году Правительство Ярославской области выделило средства при нашем софинансировании, чтобы мы смогли газифицировать все село Новое. Там 224 абонента. К 1 ноября работы будут завершены, – рассказал первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.
Жителям, которые станут потребителями газа, нужно будет получить технические условия в АО «Газпром газораспределение Ярославль», выполнить проекты газового ввода от распределительного газопровода до дома. Эти работы собственники будут проводить за свой счет. Жительница села Надежда Михайловна говорит, что ее и соседей это не пугает:
– Мы будем подключаться обязательно, поскорее бы избавиться от этого угля и дров. Сейчас машина дров стоит 10 тысяч. В сарае все заполнено углем и дровами. Ждем, ждем газ.
Строительство газораспределительных сетей подрядчик должен закончить к началу декабря текущего года. Второй этап газификации села будет заключаться в возведении блочно-модульной газовой котельной. Он запланирован на следующий год.
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