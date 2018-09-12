К выявленным памятникам архитектуры отнесено здание бывшего Тверицкого начального училища.



– Данный объект представляет как историческую, так и архитектурную и градостроительную ценность для Ярославля, – рассказал заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – Это хорошо сохранившийся трехэтажный дом из красного кирпича. Здание формирует панораму Тверицкой набережной: служит фоновой застройкой церкви Зосимы и Савватия. При восприятии с Волжской набережной здание формирует фронт застройки проспекта Авиаторов. Памятник выполнен в стиле неоклассицизма.



Бывшее Тверицкое училище ведет свою летопись с 1876 года. Это старейшее учебное заведение Твериц. Здание же, которое теперь внесено в список выявленных объектов культурного наследия, было возведено в 1911 году и неоднократно перестраивалось.



В 2018 году в вопросе сохранения объектов культурного наследия на территории региона принято несколько принципиально новых решений. Для усиления контроля за сохранностью памятников проводится ревизия объектов культурного наследия, налажено межведомственное взаимодействие с органами местного самоуправления с целью отслеживания состояния памятников и проводимых на них работ по сохранению и приспособлению. Новая система многоуровневого взаимодействия позволит усилить контроль за состоянием и использованием объектов культурного наследия.



В настоящее время в Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, которые стоят на учете и подлежат охране. Процесс их выявления продолжается.