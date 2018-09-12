​В Ярославле при поддержке Правительства региона прошел второй Международный машиностроительный форум. Мероприятие собрало более 100 участников, в числе которых – производители дизельных двигателей и делегации компаний-заказчиков из разных стран.



– Международный статус мероприятия говорит о том, что Ярославский регион – признанная отраслевая площадка, где на экспертном уровне обсуждаются вопросы технологической кооперации и расширения экономических связей, – отметил председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – В последние два года Правительство области активно развивает этот ресурс, создавая все необходимые условия для реализации промышленного потенциала предприятий. В эту работу включается и бизнес, чья активная позиция формирует позитивные тренды в региональной экономике.



На форуме иностранные компании-производители – «Caterpillar» (США), «Cummins» (США), MTU (Германия), «Mitsubishi» (Япония), «Doosan» (Южная Корея), «Автодизель» – ЯМЗ (Россия), УДМЗ (Россия), «Marelli Motori» (Италия), «Mecc Alte» (Италия) и «Stamford» (Англия) – провели переговоры с основными заказчиками, использующими их оборудование на дизельных двигателях. Среди них – «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Новатэк», МОЭСК, ТГК-2, «Лента».



– Наша задача на этом форуме – организовать площадку для диалога. В итоге мы хотим добиться локализации комплектующих, увеличить на рынке долю отечественных компаний по сравнению с иностранными, – рассказал генеральный директор ООО «Завод ПСМ» Андрей Медведев. – Нам важно обсудить вопросы, которые есть у потребителей, вместе с нашими поставщиками. Надеюсь, что в перспективе этот форум станет отраслевым.



В программу форума были включены технодебаты. Эксперты поделились прогнозами развития машиностроительной отрасли в России, обменялись мнениями о процессе импортозамещения, перспективах локализации зарубежных компаний и новых разработках в сфере двигателестроения.



Организатором форума выступила компания «ПСМ», лидер российского рынка дизель-генераторов с 2009 года. К 2020 году компания планирует создать в Тутаевском районе производство дизель-генераторов большой мощности, инвестировав в проект порядка 500 миллионов рублей.