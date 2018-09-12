​В Ярославской области начался процесс создания региональной санитарной авиации. Соответствующий проект был одобрен Министерством здравоохранения России. На базе аэропорта Туношна будет базироваться вертолет, который при необходимости доставит пациентов в крупнейшие клиники Москвы.



– Бесспорно, авиация будет применяться в самых сложных и экстренных случаях, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Если наши медики не смогут справиться, то пациента мы отправим в Москву. Сейчас проект проходит последние корректировки в министерстве.



Также вертолетная площадка может быть создана на территории одной из крупных ярославских больниц. Сейчас рассматривается несколько вариантов, среди которых больница скорой помощи имени Соловьева.



Проект рассчитан до 2024 года. Его стоимость – 149 миллионов рублей. В год планируется около 200 часов налета. Появление региональной санитарной авиации – это часть федерального приоритетного проекта. Поэтому финансирование планируется из государственного бюджета.



Справка



В настоящее время специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь населению региона оказывает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Территориальный центр медицины катастроф». Для медицинской эвакуации используется санитарный автотранспорт класса «С».