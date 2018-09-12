​С 11 по 13 сентября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве проходит XXIV международная туристическая выставка «Отдых». Потенциал Ярославской области презентуют региональный департамент туризма, муниципальные туристско-информационные центры и представители отрасли.



– Участие в выставке «Отдых» позволяет нам презентовать свои возможности для российских и иностранных путешественников, а также наладить сотрудничество с туристическими компаниями, установить деловые контакты с коллегами, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Для нас важно преодолеть традиционную проблему снижения туристического потока во время «низкого» сезона, поэтому мы показываем красоту и гостеприимство Ярославии во все времена года.



Стенд региона пользуется популярностью. Депутат Государственной Думы Сергей Кривоносов, посетив его, высоко оценил работу ярославцев в туристической сфере и отметил подъем в отрасли.



– Форум-выставка «Отдых» является одним из ключевых отраслевых событий на туристическом рынке, и в этом году в мероприятии примет рекордное количество российских регионов и зарубежных стран, – сказал Сергей Кривоносов.



В первый день выставки состоялось Всероссийское совещание по вопросам развития внутреннего и въездного туризма с участием руководства Ростуризма. Ярославскую область представляла Юлия Рыбакова. В центр обсуждения были поставлены вопросы нормативно-правового регулирования туристической деятельности, инновационных подходов в отрасли, пространственного развития территорий на основе кластерных технологий, а также роль сферы туризма как несырьевого сектора экономики.



В этот же день состоялась дискуссионная панель, посвященная перспективам развития национального маршрута Золотое кольцо России. Кроме того, участники выставки обсудят проблемы маркетинга территорий и национального брендинга России, факторы формирования новых событий и туристических маршрутов, инвестиционный климат малых городов.



13 сентября состоится финал конкурса презентационных видеороликов регионов «Россия – Родина моя».