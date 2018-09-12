В Ярославской области завершается уборочная кампания. Ожидается, что урожай будет выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сергей Камышенцев.



Уже убраны зерновые на площади 37 тысяч гектаров, это 75 процентов общего объема посевов. Валовый сбор составил 64 тысячи тонн – на 60 процентов больше, чем в прошлом году. Кроме того, полным ходом идет уборка картофеля и овощных культур.



– Ярославская область сейчас занимает второе место по урожайности овощей открытого грунта и пятое по урожаю картофеля в ЦФО, – отметил Сергей Камышенцев. – На сегодняшний день урожайность картофеля составляет 266 центнеров с гектара. Это на 100 центнеров больше уровня прошлого года. Овощей убрано порядка 305 центнеров с гектара.



Успех уборочной кампании зависит не только от погодных условий, но и от вовремя полученной сельхозпредприятиями господдержки.



– В этом году сельхозпроизводители региона получили 168,5 миллиона рублей из областного бюджета и 94,8 миллиона из федеральной казны, – рассказал Сергей Камышенцев. – Это на 41,9 процента больше уровня 2017 года. Средства пошли на качественный посевной материал, удобрения, ГСМ, технику.



Сельхозпредприятия региона также уже заготовили 579,3 тысячи тонн силосной массы, 173,3 тысячи тонн сенажа, 74 тысячи тонн сена и 17,1 тысячи тонн зерносенажа. Это 23 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Такие цифры гарантируют полную обеспеченность дойного стада кормами на предстоящий зимне-стойловый период.