​Новый детский сад «Мозаика» в Угличе готовится к открытию. Его запуск позволит полностью обеспечить местами проживающих в городе детей в возрасте от полутора до семи лет.



– В этом году в регионе – четыре новых детских дошкольных учреждения, – отметила директор областного департамента образования Ирина Лобода. – Два уже начали работу в Ярославле, готовится к открытию угличский детсад, до конца декабря введем объект в Данилове. Но программа на этом не завершается. Очень активно идут строительные работы в Пошехонье и в поселке Михайловском Ярославского района. И, безусловно, очень радует, что наш регион стал участником большой федеральной программы по строительству яслей.



Двухэтажное здание «Мозаики» рассчитано на 220 детей: это 12 групп, четыре из которых – ясельные. Общая площадь детсада – почти 5 тысяч квадратных метров. Наряду с групповыми комнатами, оформленными в разном стиле, оборудованы помещения для индивидуальных занятий, кабинеты психолога, логопеда, два зала для гимнастических и музыкальных уроков, студии для творчества.



В помещениях ясельных групп на первом этаже – пол с подогревом.



– Малыши много времени проводят на полу, им должно быть комфортно, – сказала заведующая детским садом №21 «Мозаика» Зинаида Зворыкина. – Также мы планируем открыть группы для детей с пищевой аллергией. Для них будет разработано специальное меню, учитывающее заключения врачей и пожелания родителей. Наш пищеблок оснащен всем необходимым для этого оборудованием, приобретен пароконвектомат, который позволит готовить разнообразные суфле и запеканки.



Кроме того, в «Мозаике» предусмотрена возможность пребывания для маломобильных детей: входы оборудованы пандусами, есть лифт, расширены дверные проемы. В помещениях установлены кнопки вызова охраны.



На земельном участке вокруг сада площадью более двух гектаров размещены теневые навесы, игровые площадки и небольшой огород для экологических занятий.



– Моей дочери Ксении два года, и мы будем ходить в «Мозаику», – рассказала мама Елена Соколова. – Мне новый детский сад очень нравится. Здесь есть спортивная площадка на улице для детей. В группах все новое, в соответствии с самыми современными стандартами: и спальни, и игрушки. У нас таких игрушек не было.



В настоящее время проводится автоматизированное комплектование нового детского сада. Планируется, что «Мозаика» откроет свои двери для малышей уже в начале октября.



Справка



Строительство детского сада «Мозаика» велось в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2019 годы.



Стоимость проекта составила 176,6 миллиона рублей, в том числе 10,1 миллиона – федеральные средства, 165,2 миллиона – областные, 1,3 миллиона – из местного бюджета.