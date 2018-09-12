​С 21 по 23 сентября в Гаврилов-Яме в «Стране ямщика» пройдет «День ямщицкого картуза». Традиционный праздник, входящий в Национальный календарь событий, популярен у детей и взрослых.



В центре событий – картуз, единственный известный чисто русский мужской головной убор, использовавшийся повсеместно на территории России. Картузы носили без исключения все сословия, граждане всех религиозных конфессий. Особое внимание им уделяли ямщики.



Жители и гости города увидят картузы всевозможных размеров, сделанные из различных материалов, а также смогут с ними сфотографироваться. Для всех желающих будут организованы экскурсии и мастер-классы. В дни праздника также пройдет бесплатная интерактивная программа для детей с особенностями физического и ментального развития и их родителей.



– Историческая специфика Гаврилов-Яма нередко становится поводом для организации ярких, интересных мероприятий. «День ямщицкого картуза» в Гаврилов-Яме в этом году впервые будет проходить три дня, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.