​Ярославская область заняла 6-е место в Национальном рейтинге развития событийного туризма в России, улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с прошлым годом. Итоги рейтинга подведены в рамках международной туристической выставки «Отдых», которая проходит с 11 по 13 сентября в Экспоцентре в Москве.



– В прошлом году наш регион впервые вошел в топ-10 рейтинга, заняв 8-ю строчку, и в этом году показал положительную динамику. Это серьезное достижение в условиях жесткой конкуренции среди регионов России, тем более что в пространстве Золотого кольца событийная составляющая развита сильно, – прокомментировала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В Ярославии ежегодно проходит более 200 туристических событий, и в этом году мы сделали ставку на поддержку наиболее интересных и востребованных, успешно развивали новые форматы: стритфуд, исторические реконструкции, масштабные фестивали, объединяющие различные направления туризма и творчества.



Участие в рейтинге приняли все регионы страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.



В жюри вошли 28 экспертов в области туризма. Среди них – председатель профильного комитета Государственной Думы РФ, руководители международных туристических компаний, преподаватели туристических направлений ведущих университетов страны.



Основными критериями оценки стали количество и масштаб межрегиональных, всероссийских и международных туристических событий.