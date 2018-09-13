​15 сентября жители Ярославской области могут принять участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!».



– Масштабный волонтерский проект «Сделаем!» объединяет общество, власть, бизнес в одну команду, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Цель – очистить природу от мусора. Принять участие в акции может любой, кому не безразлично будущее родного края. Акцент делается на природных территориях: лесах, берегах водоемов.



На призыв провести акцию откликнулись команды из 65 регионов России, 15 сентября планируется провести 1200 уборок в 290 городах.



На месте субботников добровольцы смогут принять участие в тематических интерактивных программах и мастер-классах.



– Когда мы только приступали к организации такой масштабной акции в нашей стране, боялись и не верили, что сможем привлечь так много активистов со всех уголков страны, – поделилась координатор региональных команд России Карина Ивченко. – Идея сделать мир чистым и сохранить эту чистоту в будущем зацепила людей – среди откликнувшихся 70 процентов заявок от тех, кто ни разу не участвовал в уборках, волонтерских акциях. Акция 15 сентября – только первый шаг. Мы разрабатываем «План чистоты», который разошлем всем командам. От них будет зависеть, что они будут делать дальше, как реализуют идею чистого мира на местах. Вместе мы сможем добиться многого!



Подробную информацию о проекте можно получить здесь: https://vk.com/sdelaem76, https://sdelaem2018.ru/.



Справка



Движение «Сделаем!» («Let’s Do it!») зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтеров (5 процентов населения) за 5 часов очистили страну от 10 тысяч тонн мусора, который отправили на утилизацию и переработку. Проведенный спустя несколько лет мониторинг показал, что загрязненность территорий после массовой уборки снизилась на 75 процентов. Акция стала толчком для запуска портала пунктов приема сырья, инфокампании по снижению количества пакетов и упаковки, экопросветительских мероприятий для детей и взрослых, сети магазинов, куда можно отдать вещи в хорошем состоянии.



Успешный эстонский пример вдохновил остальные страны: с 2008 года подобные мероприятия прошли в 116 странах при участии 20 миллионов человек, которые собрали 560 тысяч тонн отходов.



В пилотной акции в России 2012 года участвовали 85 тысяч человек. В 2018 году акция впервые пройдет в 163 странах в единый день, 15 сентября: уборки начнутся в Новой Зеландии и закончатся на Гавайских островах.