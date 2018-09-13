​13 сентября в Правительстве области побывали представители польских средств массовой информации, прибывшие в регион с ознакомительным визитом. Гостей, в числе которых – корреспонденты и обозреватели еженедельников «NIE» и «Myśl Polska», интернет-телекомпании «eMisjaTV», журнала «Przegląd», публицисты, политологи и блогеры, приветствовал руководитель аппарата губернатора Кирилл Сорокин.



– Ярославская область – регион с тысячелетней историей. Это столица уникального туристического маршрута Золотое кольцо, – сказал Кирилл Сорокин. – Но область известна не только своим богатым историко-культурным наследием. Она обладает серьезным инвестиционным потенциалом. Выгодное географическое положение позволяет развивать и реализовывать целый ряд интересных инициатив и проектов. В настоящее время регион открыт к сотрудничеству, в том числе с зарубежными коллегами. Сегодня у нас около сотни двусторонних документов с 25 иностранными партнерами. И Польша традиционно находится в зоне экономических интересов нашей области. Желаем вам, чтобы пребывание в Ярославском регионе было не только интересным, но и полезным.



На встрече было отмечено, что объем товарооборота между регионом и Польшей по сравнению с 2013 годом вырос примерно на 150 процентов. Свою продукцию готовы экспортировать фабрика «Собрание», компания «Атрус», птицефабрика «Волжанин», а также Угличская птицефабрика, компания «Балтика».



Перспективные проекты развиваются в сфере образования. Действуют программы по обмену студентами.



Начальник управления по привлечению инвестиций АО «Корпорация развития Ярославской области» Илья Суров представил презентацию промышленного, экономического и историко-культурного потенциала региона. Он рассказал о реализуемых проектах и планах. Большой интерес у гостей, в частности, вызвал Ярославский зоопарк как крупнейший в России и первый – ландшафтного типа.



Один из организаторов визита – российский журналист, много лет проработавший в Польше, обозреватель редакции вещания на Европу международной медиагруппы «Россия сегодня» Леонид Свиридов. Он сообщил, что поездка стала возможной благодаря российской неправительственной организации – Фонду поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.



– Мы очень благодарны фонду за организацию такого пресс-тура в один из прекраснейших городов Центральной России. Это хорошая возможность сблизить обычных, простых людей на фоне довольно сложных политических отношений между странами, – подчеркнул Леонид Свиридов. – Они вернутся и напишут о новой России, в которую хочется приезжать. Хочу отметить также, что ситуация, пусть и небыстрыми темпами, но меняется. И способствуют тому такие крупные международные события, как Чемпионат мира по футболу, прошедший в Москве. Многие поляки увидели нашу страну в новом, позитивном и доброжелательном ключе.



В программе пребывания польских журналистов в регионе – обзорная экскурсия по Ярославлю и посещение региональной общественной культурно-просветительской организации «Дом польский» регионального отделения Ассамблеи народов России.