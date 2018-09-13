​В Гаврилов-Яме завершено комплексное благоустройство городского парка. В воскресенье здесь пройдет праздник в честь открытия объекта.



На приведение в порядок популярного места отдыха в районном центре было потрачено 2,4 миллиона рублей. Средства выделены в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



– Восстановление исторического липового парка как общественной территории в ходе народного голосования 18 марта поддержали 1919 человек, – сообщил глава района Владимир Серебряков.



В парке установлены две смотровые беседки на берегу Черного пруда, 15 уличных светильников, ограждение, новые скамейки, урны. Отремонтирован общественный туалет, приведены в порядок пешеходные дорожки. В зоне, где проходят культурно-массовые мероприятия, обустроена сцена и территория вокруг нее. Убрано 65 аварийных деревьев.



На празднике «Старый парк – новые возможности» 16 сентября с концертной программой выступят творческие коллективы района. Для детей и молодежи будут организованы игры, выставка работ юных местных художников, библиотека под открытым небом.



Всего в Гаврилов-Яме по губернаторской программе «Решаем вместе!» в этом году будет реализовано 11 проектов общей стоимостью более 8,5 миллиона рублей. Уже отремонтирован стадион «Труд», выполнено комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов на улице Кирова. Завершаются работы по установке теневых навесов и окон в двух детских садах. В школе №1 за счет средств программы отремонтирован вестибюль первого этажа, в спортзале школы №6 заменены окна и система электроосвещения. Косметический ремонт выполнен в буфете школы №2, а в коридорах школы №3 приведены в порядок полы.



– В рамках губернаторского проекта на 12 сентября завершены работы на 298 объектах, что составляет порядка 65 процентов общего объема, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – По направлению «Формирование комфортной городской среды» реализовано 74 проекта, по направлению «Поддержка местных инициатив» – 217, отремонтировано семь учреждений культуры.



В лидерах по количеству завершенных работ – Пошехонский, Некоузский, Мышкинский, Угличский и Рыбинский муниципальные районы.