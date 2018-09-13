​В Мышкинском МР на средства губернаторского гранта, который район получил как один из лидеров «Рейтинга-76» по итогам прошлого года, ремонтируют Дом культуры в деревне Мартыново и обустроили спортзал школы в селе Рождествено. Ход и результаты работ проинспектировала заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.



– Мышкинский район был удостоен гранта в первую очередь за успехи в развитии туризма. Местная администрация получила 5 миллионов рублей, – сказала Екатерина Троицкая. – По итогам второго квартала 2018 года данное муниципальное образование занимает 3-е место в «Рейтинге-76». Это свидетельствует о высоких шансах на победу.



Мартыновский Дом культуры, в котором заместитель председателя Правительства побывала вместе с главой Мышкинского района Ольгой Минеевой, построен в начале 80-х годов прошлого века. В деревне живет много молодых семей, а до районного центра – 40 километров, и ДК очень востребован. Сейчас здесь уже выполнен ремонт зрительного зала, благоустроена прилегающая территория, сделаны удобный подъезд к зданию и освещение прилегающей территории. В ближайших планах – ремонт второго этажа.



В среднюю общеобразовательную школу села Рождествено привезли оборудование для занятий гимнастикой, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, для проведения спортивных эстафет. В числе приобретений также два тренажера, стол для тенниса, скамейки для раздевалок.



– Школа была построена в 1989 году, и с тех пор спортивный инвентарь не обновлялся, – сообщила директор учреждения Татьяна Карасева. – Благодаря средствам гранта наш спортивный зал получил новую жизнь, и дети смогут здесь всесторонне физически развиваться.



Также в рамках поездки Екатерина Троицкая осмотрела физкультурно-оздоровительный комплекс «Гладиатор». Здесь проходит множество региональных и районных спортивных соревнований. Из гранта были выделены средства на дооснащение существующей автоматизированной пожарной сигнализации и системы вентиляции объекта.



Справка



По поручению главы региона Дмитрия Миронова для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий была разработана система рейтингования городских округов и муниципальных районов области «Рейтинг-76».



Для этого сформирован перечень показателей, определены методики расчета эффективности работы городских округов и муниципальных районов. В прошлом году было определено шесть получателей губернаторских грантов. Общая сумма поощрения составила 50 миллионов рублей.