​В Ярославль приехали звезды отечественной сосудистой хирургии: сегодня здесь открылась международная конференция, посвященная развитию этого направления медицины. Мероприятие продлится три дня.



Именно в Ярославле в 60-х годах прошлого века была сформирована первая в стране межрегиональная сердечно-сосудистая бригада, которая оказывала помощь также пациентам из трех соседних областей – Костромской, Ивановской и Вологодской. В 1970 году в городе было открыто одно из первых в СССР профильных отделений.



У истоков становления школы сосудистой хирургии стоял академик РАН Юрий Новиков.



– Сейчас сосудистый хирург должен не только обладать отличными знаниями своей специальности, но и разбираться в многообразии сопутствующих патологий, чтобы соответствовать высоким стандартам международной медицины, доказывать, что российская школа сосудистых хирургов обладает колоссальным потенциалом и возможностями, не уступающими зарубежным, – отметил президент ЯГМУ Юрий Новиков.



Сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции как в России в целом, так и в Ярославской области в частности. По-прежнему велико число страдающих острым инфарктом миокарда. Кроме того, ежегодно в нашей стране переносят инсульт более 450 тысяч человек, то есть каждые полторы минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание.



– Достижения современной медицины реализуются в рамках приоритетного национального проекта «Здравоохранение», одно из ключевых направлений которого – борьба именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – сказал член Совета Федерации Игорь Каграманян. – В рамках этого проекта будут и дальше развиваться сосудистые центры в регионе, начнется их материально-техническое усиление.



В настоящее время в Ярославской области действуют четыре мощных сосудистых центра – три первичных и один региональный. Еще недавно часть операций сосудистого профиля пациентам приходилось выполнять в столичных клиниках. В настоящее время весь спектр оперативных вмешательств, кроме трансплантации сердца, могут выполнять ярославские медики. Это говорит об их высоком профессионализме.



– Развитие сердечно-сосудистой службы – одно из приоритетных направлений в Ярославской области, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – В течение трех дней работы конференции предстоит заслушать большое количество докладов, будут проводиться симпозиумы, видеотрансляции сосудистых операций, интерактивные обучающие программы, тренинги и мастер-классы для медиков. Я думаю, что широкое заинтересованное обсуждение тематики конференции, участие в ее работе ведущих специалистов помогут определить дальнейшее развитие и совершенствование сосудистой хирургии в стране.