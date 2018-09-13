​В регионе проводится комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность». В его рамках в образовательных организациях проверяют паспорта дорожной безопасности и обновляют схемы безопасного маршрута детей в школу, реализуется интернет-проект «Тревоги на дороге» и проводится тестирование ребят на знание правил дорожного движения.



– На профилактику детского травматизма направлено еще одно крупное мероприятие проекта, которое состоится в конце сентября, – общероссийская «Неделя безопасности», – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – В школах региона пройдут родительские собрания, занятия с детьми, будут ежедневно проходить минутки безопасности, на которых детям напомнят о правильном поведении на дорогах. Ученикам выдадут светоотражающие изделия. А 25 сентября во всех общеобразовательных организациях Ярославской области пройдет единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул в школу».



Также организованы интерактивные занятия в мобильном автогородке «Лаборатория безопасности». Он позволяет педагогам ресурсного центра выезжать в учебные учреждения и привозить с собой все необходимое для проведения занятий: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса.



– Мы проводим занятия по трем образовательным модулям: «Я – велосипедист», «Я – пешеход» и «Я – пассажир общественного транспорта», – рассказала методист ресурсного центра Яна Пеньевская. – Прежде всего мы тренируем навыки безопасного поведения на дорогах. Работаем уже полтора года, посещаем не только школы, но и детские сады, а также загородные и городские оздоровительные центры.



Сегодня занятия были проведены для учеников ярославской школы №56. Педагоги обсудили с ребятами подготовку велосипеда к поездке – накачаны ли шины, исправны ли тормоза, есть ли зеркало, а также рассмотрели защитную экипировку, световозвращающие элементы. Затем группа поделилась на команды, и началась обучающая эстафета. Объезжая змейкой конусы, ребята по очереди подъезжали к стендам с изображениями велосипеда и велосипедиста и прикрепляли к нему магниты в виде элементов, необходимых для безопасной поездки: фары, звонок, зеркало, шлем, наколенники. После разбора результатов педагоги проверили знание самых важных дорожных знаков.